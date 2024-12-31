Предновогоднее спасение: на Днепропетровщине полиция помогла раненой сове (фото)

Волонтеры уже приступили к лечению хищной птицы.

Жители Солонянской общины Днепропетровской области обнаружили сову с раненым крылом и сразу обратились в полицию.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Сову с раненым крылом обнаружили жители общины и сразу сообщили о необычной находке в полицию. Полицейские офицеры общины мгновенно отреагировали и взяли раненую птицу под опеку", — говорится в сообщении.

Спасенная сова

Вскоре раненую сову передали в приют для животных, где волонтеры приступили к ее лечению.

"Благодаря совместным усилиям, хищная птица получила шанс вернуться к своей естественной жизни", — отметили в полиции.

Напомним, полицейские Львовщины помогли травмированной ястребу.

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