Предновогодняя дезинформация: детали по хакерской атаке РФ 30 декабря на регионального провайдера

Вечером 30 декабря украинские телеграмм-каналы массово распространяли информацию о хакерской атаке россиянами на вещание телеканалов Украины, во время которой транслировались угрозы возможной ракетной атаки "Орешником". За примерно 30 минут эта новость приобрела общенациональный масштаб при том, что никаких жалоб о подмене контента от зрителей не получено до сих пор.

Выяснилось, что россияне действительно вмешались в работу регионального провайдера интернета и телевидения Киевской области. Об "аварийной ситуации в сети" провайдер сообщил в своем телеграмм-канале, впоследствии добавив обновление, что "часть абонентов получила ложную информацию о якобы угрозе удара по городам Украины страной-агрессором".

Трансляция на время была якобы прервана картинкой, на которой разместили логотипы украинских телеканалов, говорящих в телемарафоне "Единые новости", чтобы придать изображению «убедительности». В тексте с ошибками на украинском языке россияне предупреждали о возможной атаке "Орешником", баллистической ракетой средней дальности, а также призвали немедленно "проследить" в укрытие.

После первого этапа атаки, подмены картинки, враг запустил второй этап – активную коммуникационную кампанию. Приблизительно в одно время ряд украинских телеграмм-каналов подхватил новость о том, что "российские хакеры взломали украинские телеканалы и угрожают ударом "Орешником". Далее подключились пророссийские телеграмм-каналы и медиа".

Такая атака является демонстрацией уязвимости украинских медиа и общества в целом: российским террористам достаточно распространить дезинформацию из-за хакерской атаки на местного провайдера и таким образом добиться масштабного распространения паники в населении — все это без значительных затрат технических ресурсов и без необходимости "выключения" всех телеканалов и вещателей Украины.. Поэтому еще раз призываем и телеграмм-каналы, позиционирующие себя как полноценные медиа, так и журналистское сообщество, тщательно проверять любую информацию и обращаться за комментариями к пресс-службам организаций. Мы всегда открыты для коммуникации и оперативно предоставляем обратную связь. Благодарим всех, кто действовал рационально и обратился к нам за позицией.

Напомним, что в течение года россияне совершали ряд масштабных атак на украинское телевещание с целью дестабилизации общества, особенно на приграничных временно оккупированных регионах городам и селам. В марте произошло активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat. Кроме того, 22 апреля россия атаковала телебашню в Харькове, пытаясь разрушить эфирное цифровое телевизионное вещание (Т2) в Харьковской области.

Призываем украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию. Все эти действия России совершается с целью влияния на население и распространения паники в Украине, особенно в период рождественских и новогодних праздников.

Рекомендуем по возможности обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из разных альтернативных источников — Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

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