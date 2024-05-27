Предоставление отсрочки от призыва: может ли ТЦК отказывать и по каким причинам – СМИ

Какие документы при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанному следует подать в ТЦК.

Кабинет министров не определил оснований отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет комиссии при ТЦК отказывать по каким-либо причинам.

Об этом говорится в объяснении "Судебно-юридической газеты".

Согласно постановлению Кабмина №560, комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, поскольку документ не устанавливает конкретные основания для отказа.

"Комиссия при ТЦК будет иметь очень широкую дискрецию по вопросу одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных за органами власти", – говорится в материале.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации

В документе предоставление отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в Украине и ее оформление предоставлен порядок, который пока является единственным актом и конкретизирует механизм решения вопроса: предоставляется лицу отсрочка или нет.

"Ведь закон об усилении мобилизации лишь отсылает в этот порядок призыв в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях для отказа в предоставлении отсрочки." осуществляется ТЦК" – это все, что сказано в законе", – объясняют в источнике.

Как получить отсрочку военнообязанному

При наличии оснований для получения отсрочки военнообязанному, кроме забронированных, нужно лично подать на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела следующие документы:

заявление по специальной форме,

документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

Комиссия затем должна изучить полученные заявление и документы, оценить законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости и отправить запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использующей информацию из публичных электронных реестров.

"Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее, чем в течение следующего дня от даты получения информации на запросы в органы государственной власти", — отмечено в материале.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

Военнообязанный узнает о принятом комиссией решении уведомляемого средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но опять-таки эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению.

Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации в Украине действует четкий перечень тех категорий госслужащих и силовиков, которые освобождаются от мобилизации. Остальные госслужащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

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