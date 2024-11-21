Предоставление Украине противопехотных мин от США: Братчук объяснил, на что повлияет решение

Ранее Украина поддерживала конвенцию о запрещении противопехотных мин, но ситуация изменилась. Сегодня мы должны защищаться всем, что есть в мире.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Противопехотные мины — это та компонента, которая остановит пехоту. Мы неоднократно говорили, что враг сегодня использует две составляющие в атаках: пехоту и авиацию. Если говорить о пехоте, конечно, это еще присоединение механизированных подразделений... Но пехоты очень много, ее нужно уничтожать. Поэтому некоторые прорывы на отдельных направлениях произошли именно потому, что пехоту было сложно остановить…», – добавил военный. эксперт.

Он акцентирует, что эти мины не волшебная палочка, которая изменит ситуацию на фронте. Но это однозначно поможет и сдерживает врага.

Напомним, два американских чиновника заявили, что президент США Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это шаг, который укрепит оборону Киева от российских войск, но вызвал критику со стороны групп контроля над вооружением.

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