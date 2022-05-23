Предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает доказательства, ранее собранные СБУ — Баканов

Информация от Медведчука позволяет украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше.

Информация, предоставленная Виктором Медведчуком по делам о закупке угля в так называемых "Л/ДНР" в 2014-2015 годах и выводе из государственной в частную собственность части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", подтверждает весь массив доказательств, собранный Службой безопасности Украины.

Об этом глава СБУ Иван Баканов рассказал в эфире национального телемарафона.

"По нашему мнению, Медведчук подтверждает те доказательства и версии, которые собрала Служба безопасности, и на основе которых раньше вручалось подозрение и господину Медведчуку, и господину Порошенко. А именно в государственной измене и финансировании терроризма. Он рассказывает обо всех деталях и схемах. мы уверенно продвигаемся в расследовании этих крайне резонансных дел. И доведем их до логического завершения. Потому что закон должен работать безотносительно фамилий и обстоятельств", – подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ подчеркнул, что каждое из дел находится на разных этапах следствия, а сбор и анализ доказательств, начатый задолго до войны, продолжается.

"Мы двигаемся последовательно, но точку должен поставить суд. Не важно, как давно произошли эти события – каждый фигурант должен ответить по закону", — отметил он.

В частности, вскоре в суде будет рассмотрено дело о подрывной деятельности в рамках антиукраинского проекта "Луч", в котором фигурирует В. Медведчук.

А что касается "угольного" и "трубного" дел, то Медведчук подтверждает ключевую роль в них Петра Порошенко.

"Он подтверждает, что экс-президент Порошенко использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнес-схемы. И они, по мнению СБУ, были точно не в интересах Украины. Наоборот – экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали разнообразные чиновники: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка", – сказал глава СБУ.

Такие действия значительно усилили влияние РФ на экономику Украины. "Информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше. Это действительно вопрос не только юридической ответственности, но и моральной. Потому что мы увидели пример невероятного политического цинизма – когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы. Ради скорой копейки укреплялось влияние России на Украину", – добавил Иван Баканов.

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Напомним, политолог Алексей Буряченков рассказал, какие последствия свидетельства кума Путина будут для Петра Порошенко.

"Господин Порошенко решал все", – Медведчук разоблачил новые детали вывода из госсобственности нефтепровода в 2014-м

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