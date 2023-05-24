Предоставлял гражданские самолеты для перекидывания российских войск в Украину: СБУ установила имя чиновника

При содействии Скуратова Россия совершила 11 военных рейсов в аэропорт "Платов" в Ростовской области.

СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову, предоставившему гражданские самолеты для перекидывания российских войск в Украину для ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным расследования, Скуратов помогал Минобороны России перебрасывать оккупационные группировки в направлении украинской границы. Для этого он предоставил 6 гражданских воздушных судов, которыми потом транспортировали мобилизованных, а также их оружие и боеприпасы.

Следователи установили, что с начала октября прошлого года при содействии Скуратова Россия совершила 11 военных рейсов в аэропорт "Платов" в Ростовской области. Оттуда же оккупационные подразделения перебрасывали ресурсы в Украину для участия в боевых действиях на восточном и южном фронтах.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Скуратову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, СБУ разоблачила на Волыни компанию, которая поставляла в РФ комплектующие для подлодок.

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