Предоставлял россиянам координаты для ракетных ударов по Киеву: СБУ задержала предателя

Мужчина проживает в Крыму, но дял через свою агентшу в столице.

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, предоставившего российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву. Подозреваемым оказался 56-летний житель столицы, который с 2017-го проживает в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что предатель находится на временно оккупированном полуострове, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. Правоохранители уже разоблачили и задержали эту женщину. Ее поместили под стражу.

Ее куратора российские спецслужбы завербовали, а он добровольно отправился на сотрудничество с врагом. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц

Предатель получал задания от работника ФСБ и передавал своей агентке в столицу. Она должна собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области.

Напомним, СБУ задержала мужчину, который в понедельник, 10 октября, снял на камеру попадание российской ракеты в объект критической инфраструктуры во Львове и распространил видео в соцсетях.

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