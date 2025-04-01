Предоставляли услуги по "дистанционному целительству": полиция задержала злоумышленников

Полиция задержала злоумышленников

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Злоумышленники рекламировали услуги по дистанционному целительству в эфире популярной телепередачи, обещая за деньги лечение тяжелых заболеваний. Таким образом фигуранты обманули тяжелобольных людей и их родственников почти на три миллиона гривен.

Об этом пишет Киберполиция Харьковской области.

Детали мошеннической схемы

Как отмечается, трое жителей Харькова рекламировали в эфире популярной телепередачи по спутниковому телевидению услуги по дистанционному лечению тяжелых заболеваний, лечению и снятию порчи.

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"При общении с потенциальными жертвами фигуранты представлялись вымышленными именами и утверждали, что они ясновидящие. Аферисты убеждали собеседников перечислять средства на подконтрольные счета за проведение обрядов, которые якобы должны были исцелить или снять порчу с определенного человека", - пишет полиция.

В ходе расследования установлено, что фигуранты обманули украинцев, среди которых тяжелобольные люди и их родственники, почти на 3 млн грн.

"Полицейские провели обыски в помещениях и транспортных средствах злоумышленников на территории Харькова. У фигурантов изъята компьютерная техника, 19 мобильных телефонов, более 30 банковских карт, 65 тыс. грн и 6,5 тыс. долларов. На изъятые средства наложен арест", — говорится в сообщении.

Следователи объявили подозрение трем членам группировки по ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские устанавливают полный круг пострадавших и возможных соучастников подозреваемых.

Ранее правоохранители разоблачили организаторов противоправной схемы, которые за деньги переводили военнослужащих из передовой в тыловые подразделения . Среди участников сделки - бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ.