Предотвратила блэкаут в Киеве: СБУ задержала "крота", который должен был обесточить столицу

Служба Безопасности Украины работает на опережение и задерживает «кротов», которые приводят российские ракеты на объекты энергетики.

Об этом пишет политтехнолог Алексей Курпас в своем блоге на Цензор.НЕТ.

По мнению эксперта, россияне в первую очередь ищут слабые звенья в нашей защите, планируя удары по важным объектам.

«И здесь один из методов — найти „кротов“, которые станут наводчиками. Однако, к счастью, СБУ таких „кротов“ своевременно обезвреживает», — подчеркивает Курпас.

Политолог привел пример недавнего случая, когда Служба безопасности разоблачила «кроту» ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины.

«Если бы изменника вовремя не задержали, то обесточенной могла остаться не только столица. Ущерб от такого крота измерился бы в сотнях миллионов долларов. Теперь же предатель „заедет“ на пожизненное. Именно благодаря подчиненным Малюка, разоблачающим кротов-наводчиков, наши города имеют электричество», — считает эксперт.

По информации СБУ, этот «крот» работал в одной из энергокомпаний Украины. Предатель должен был слить координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической системы всей Украины.

Курпас напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский «предупредил» россиян. Во время общения с журналистами Зеленский сказал, что когда в Кремле угрожают блэкаутом Киеву, они должны осознать, что ответ будет блэкаут в Москве.

«Имея постоянные удары от дронов СБУ по НПЗ и километровые очереди за бензином, я бы на месте россиян к этим словам прислушался. Дроны СБУ показали, что на территории РФ для них сейчас нет недостижимых целей. Поэтому перед подчиненными Малыша сегодня стоит двойная задача. Атаковать объекты врага на его территории и ловить кротов-наводчиков на своей. И в обоих случаях СБУ действует на опережение и находится в шаге впереди россиян», — подытожил Курпас.

Напомним, недавно стало известно, что СБУ задержала «кроту» ФСБ в рядах Воздушных Сил ВСУ. Предатель наводил ракеты на аэродромы и пытался уничтожить украинскую авиацию.