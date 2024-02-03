"Предотвратить охоту на людей": в Раду внесли еще один законопроект по мобилизации

Представители ТЦК должны прекратить "охоту на гражданских" в тылу и отказаться от показательных рейдов, предусматривает законопроект.

В Верховную Раду планируют внести еще один альтернативный законопроект по усилению мобилизации, чтобы предотвратить "охоту на людей" на улицах страны.

Об этом рассказал в Facebook инициатор документа, народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

По словам нардепа, законопроект, предложенный Кабинетом министров, предусматривает "усиление рабовладения" в Украине.

"Правительственная инициатива только атакует базовые права и свободы граждан", — подчеркнул он.

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Мазураш говорит и о том, что представители ТЦК должны прекратить "охоту на гражданских" в тылу и отказаться от показательных рейдов.

"Зафиксировать, что призывают только реально готовых физически и морально (при письменном согласии), а остальные чем будут пополнять ряды "ответчиков", СЗЧесников (военных, самовольно покинувших воинскую часть – ред.), пусть работают на экономику – в тылу, или даже за границей, если здесь нет работы с оплатой, позволяющей минимум обеспечивать себя и семью", — продолжил Мазурашу в своем сообщении.

На момент публикации материала на сайте Верховной Рады не обнародована пояснительная записка и сравнительная таблица к законопроекту №10449-1, который внес в парламент Георгий Мазурашу.

Законопроект о мобилизации — детали

В Совет нардепы внесли новый законопроект, в котором предлагают уголовно наказывать всех мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. А что интересно – один из инициаторов и сам раньше подозревался в получении взятки.

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что обновленный закон о мобилизации в Украине должен был решить две основные проблемы – установление срока службы и ответственность для уклоняющихся.

Законопроект о мобилизации должен быть справедливым, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.