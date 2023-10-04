"Предпосылки были военными": Кубраков рассказал, как удалось восстановить судоходство в Черном море

Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон. Это стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности атаке по десантному кораблю РФ в августе.

Об этом на конференции "Будущее украинского экспорта" заявил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет "Экономическая правда".

Подробности

На сегодня 10 кораблей прошли украинским черноморским коридором. Более того, впервые вышли суда не только с аграрной продукцией, но и с металлургической.

По словам Кубракова, предпосылки для работы нынешнего коридора, как и в случае с зерновой инициативой, были военными – освобождение острова Змеиный и затопление крейсера "Москва".

"Так и сейчас – многое произошло в Черном море, чего не было раньше: существенные повреждения десантного корабля возле Новороссийска и много других вещей. Военный паритет в Черном море еще не установлен, но ситуация точно не такая, как была пол года назад", – заявил вице-премьер-министр.

Речь шла и о том, что, с одной стороны, коридор позволяет существенно увеличивать объемы экспорта, а с другой – это достаточно новая инициатива, которой может не хватать стабильности. Следует понимать, что морской коридор может стать относительно гарантированным только в двух случаях:

после победы Украины в войне;

а сценарием "зерновой инициативы".

Кубраков подчеркнул, что временный коридор, установленный ВМС Украины, зарегистрирован во всех мировых системах, он официально признан.

"Мы понимаем, что какие-то инциденты могут произойти, война продолжается. Если что-то произойдет с нашим гражданским судном, мы не будем об этом говорить, но нам есть чем ответить – есть военные цели, есть другие цели, и враг тоже понимает эту опасную грань", – акцентировал Кубраков.

Сейчас РФ сосредоточилась на атаках по украинской портовой инфраструктуре, подчеркнул он, и международные партнеры Украины это тоже понимают. Поэтому украинская сторона надеется на существенное усиление ПВО в этих направлениях.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что доверие к Силам обороны со стороны ведущих судоходов очевидно. Корабли продолжают использовать гуманитарный коридор.

Читайте также: