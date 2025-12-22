Предпраздничный штурм границы: 75 тысяч человек за сутки, 10-километровые очереди и 38 часов ожидания

Граница / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На западных рубежах Украины зафиксирован пик пассажиропотока, связанный с рождественскими праздниками. Пока тысячи украинцев возвращаются домой, создавая огромные пробки на польской стороне, ситуация на выезд из Украины также остается напряженной. На некоторых пунктах пропуска водители грузовиков вынуждены жить в кабинах почти двое суток.

Об этом сообщают Государственная пограничная служба Украины, Западное региональное управление ГПСУи польское издание RMF FM.

Рекорд на Львовщине: граница работает на пределе возможностей

Как сообщило Западное региональное управление ГПСУ, за последние сутки пограничники Львовщины оформили более 75 тысяч человек. Это рекордный показатель, который свидетельствует о начале большой волны возвращения граждан домой на праздники.

Сейчас въезд в Украину существенно преобладает выезд: разница составляет более 14 тысяч человек в пользу тех, кто возвращается. Из-за такого наплыва все пункты пропуска региона работают в условиях повышенной нагрузки. Для ускорения процессов развернуты дополнительные рабочие места и усилены наряды, однако очереди все равно остаются значительными.

Ситуация на выезд из Украины: где самые большие пробки

По состоянию на 09:30 утра, ситуация на выезд остается неоднородной. Труднее всего тем, кто направляется в Польшу:

Устилуг: 135 автомобилей и 10 автобусов;

Шегини: 115 автомобилей (очереди из пешеходов пока нет);

Рава-Русская: 100 легковых авто;

Краковец: 55-70 автомобилей и до 15 автобусов;

Угринов и Грушев: от 40 до 50 автомобилей.

На других направлениях ситуация значительно легче. На границе с Венгрией больше всего авто в Косино (50), тогда как в Тисе и Лужанке — только по 25-30. Границы со Словакией, Румынией и Молдовой фактически свободны: в Порубном только 20 машин, а пункты «Мамалыга» и «Солотвино» вообще без очередей.

Польские журналисты и репортер RMF FM Михал Красонь рисуют еще более сложную картину для тех, кто пытается пересечь границу со стороны Польши.

Дорогуск: Очередь из грузовиков растянулась более чем на 10 километров, достигая населенного пункта Окопы. Сотни фур застряли в пробке, а время ожидания на начало таможенного оформления превышает 33 часа.

Корчева: Здесь ситуация критическая — водители грузовиков вынуждены ждать более 38 часов. Для легковых авто очередь на выезд из Польши через Корчеву означает около 8 часов ожидания.

Другие направления: В Будомеже время ожидания составляет около 5 часов, в Медике — около 3 часов. Быстрее всего (за 2 часа) можно пройти оформление в Зосине.

На польских дорогах вблизи границы дежурят усиленные патрули правоохранителей, которые следят за безопасностью и порядком в очередях.

Автобусы и «еЧерга»

Пограничники отмечают, что для автобусов действует система «еЧерга», которая позволяет выбирать время пересечения. Однако есть важный нюанс: в пунктах Шегини и Краковец система слотирования (записи на конкретное время) пока не введена. Поэтому автобусы едут без фиксированного графика, что создает дополнительный хаос и нагрузку на инспекторов.

Совет водителям: Если вы планируете поездку в ближайшие дни, мониторьте состояние очередей в реальном времени и, по возможности, выбирайте пункты пропуска на границе с Румынией или Словакией, чтобы избежать многодневного стояния на польском участке.

