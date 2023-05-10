Предприимчивые супруги и неудачник-присмотрщик: новые "серии" с попытками побега уклонистов за границу

На пункте пропуска "Устилуг", что на границе с Польшей в Волынской области, уклонист пытался подкупить пограничника, чтобы бежать из Украины.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

29-летний уроженец Винницы предоставил документы для сопровождения лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Однако, как выяснили пограничники, недавно эту же личность за границу сопровождал другой мужчина призывного возраста. Поэтому законных оснований уехать из Украины у винничанина не было.

Чтобы мужчине не отказали в пропуске через границу, он предлагал пограничнику взятку в размере 500 долларов США.

500 долларов не помогли бежать из Украины

Пограничник от денежных средств отказался и проинформировал полицию о правонарушениях.

Другой инцидент с уклонистом: предприимчивые супруги

Между тем в Раве-Русской на Львовщине пограничники разоблачили супругов, которые устроили незаконную переправку за границу уклониста.

Во время контроля 35-летняя пассажирка вышла из автомобиля в туалет, а "тайный" пассажир, скрывавшийся в багажнике, занял ее место в авто. Таким способом нарушителям удалось пройти проверку по количеству лиц при осмотре транспортного средства.

После чего супруги установленным порядком прошли пограничный контроль и после возвращения в автомобиль женщина исправила количество лиц в контрольном талоне. Однако при попытке выезда в Польшу их остановили пограничники.

Супруги хотели заработать на уклонисте

Как оказалось, супруги согласились перевезти через границу уклониста. Свои услуги перевозчики "оценили" в 3 тысячи долларов США.

Лицо через границу не пропустили и привлекли к админответственности. Относительно перевозчиков направлено сообщение в Нацполицию. В их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая иногда служит границей с Румынией и Венгрией. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе утонуло уже 16 уклонистов.

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