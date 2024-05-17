Предприниматель из Полтавы придумал, как "легально" бежать за границу: чем это закончилось

Во Львовской области судили предпринимателя из Полтавы, пытавшегося уехать за границу, показав пограничниками все документы. Однако оказалось, что они фальшивы.

Об этом говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, уроженец Полтавы встретился с неизвестным лицом, которое согласилось выработать ему фальшивые документы. Таким образом мужчина хотел сбежать за границу.

Впоследствии подсудимый получил от своего сообщника временное удостоверение военнообязанного, справку военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением его с воинского учета. С этими "документами" ФЛП хотел "легально выехать за границу. Для этого он 30 апреля 2024 года прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" и показал пограничникам свои "документы".

Однако мужчину разоблачили и вызвали полицию. На суде подсудимый вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Его оштрафовали на 10 200 грн.

Приговор суда

Напомним, с 18 мая пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан, желающих выехать за пределы Украины.

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