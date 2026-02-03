Предприниматель из Сумщины на работе занялся интимом со школьницей: его наказали

На Сумщине наказали мужчину за интим с ребенком / © pixabay.com

Ахтырский горрайонный суд вынес приговор предпринимателю из Тростянца, который совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней девушки. Инцидент произошел прямо в подсобном помещении цветочного магазина после того, как ребенок употреблял там алкоголь.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина выпивал с ребенком

События разворачивались в мае 2025 года в городе Тростянец. Как установило следствие, около 22:00 несовершеннолетняя девушка находилась в цветочном магазине. Там она с владельцем распивала спиртные напитки.

По материалам дела, у владельца заведения после совместного употребления алкоголя «внезапно возник прямой умысел» на удовлетворение половой страсти. Точно зная, что девушке еще не исполнилось 16 лет, мужчина в подсобке магазина вступил с ней в интимную связь. В приговоре отмечается, что это произошло по «взаимному согласию», без применения физического или психологического насилия.

Из материалов суда: «Обвиняемый осознавал общественно опасный характер своих действий и возможность наступления психических расстройств у несовершеннолетней, однако желал их наступления, действуя с прямым умыслом».

Позиция сторон и возмещение

Во время судебного заседания предприниматель полностью признал свою вину.

Он добровольно возместил семье девушки моральный ущерб и извинился перед потерпевшей. Поэтому мать девушки и ее представители отказались от гражданского иска и не настаивали на суровом наказании.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины (половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом).

Решение суда:

Назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

