Предприниматель избил военного ТЦК трубой: что решил суд

Вызывающий нападение на Львовщине: предприниматель на Audi Q7 заблокировал авто ТЦК и напал на военного с металлической трубой. Потерпевший получил открытую рану головы. Нападавшего задержали, но он утверждает, что не знал, кого избивал.

Об этом говорится в постановлении Дрогобычского горрайонного суда.

Инцидент произошел утром 6 ноября в Дрогобычском районе. Предприниматель из села Опака на своем автомобиле Audi Q7 приехал в помещение ТЦК и СП.

Он преградил проезд служебному минивэну ТЦК Seat Alhambra. Когда из авто вышел водитель, работник роты охраны ТЦК, чтобы выяснить причину, предприниматель ударил его металлической трубой. У потерпевшего диагностировали открытую рану головы.

После нападения бизнесмен скрылся с места происшествия. В материалах дела есть показательная деталь: в его авто сел один из военнообязанных, находившийся на территории, а также сбежал вместе с нападающим.

В тот же день стражи порядка задержали водителя Audi. В его отношении открыли уголовное производство по факту хулиганства.

На судебном заседании при избрании меры пресечения обвиняемый признал свою вину. В то же время он заявил, что якобы не мог установить, что водитель минивэна является военным ТЦК.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что хотел передать лекарство брату, которого, по его словам, держали в зарешеченном помещении. Однако, как отмечается в постановлении, из его объяснений непонятно, зачем для передачи лекарства понадобилась металлическая труба и почему он бил ею военного по туловищу и голове.

Прокурор и следователь просили взять задержанного под стражу без залога. Адвокат ходатайствовал о ночном домашнем аресте, ссылаясь на то, что у предпринимателя на иждивении находятся дочь, внучка и мать.

Судья назначил обвиняемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью выйти под залог в размере почти 106 тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Тернополе мужчина выпал из окна пятого этажа здания ТЦК, куда его доставили в качестве нарушителя военно-учетного законодательства. По данным ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался спуститься из окна, связав одежду в веревке. Мужчина сорвался и упал на крышу столовой, после чего был госпитализирован в реанимацию. Состояние пострадавшего стабильное, обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.