Предпринимателя убили за трактор, а тело спрятали: на Черниговщине задержаны двое мужчин

Полицейские задержали двух жителей города Мена на Черниговщине, подозреваемых в умышленном убийстве предпринимателя и завладении его трактором.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

"44-летний мужчина пропал без вести накануне 25 декабря 2023 года. Сообщение о его исчезновении поступило в полицию 5 января 2024 года. Тогда мать мужчины известила, что уже две недели не видела сына и не может с ним связаться", — отметили в ведомстве.

В ходе расследования в поле зрения попали двое мужчин. Оба подозреваемых задержаны при силовой поддержке спецподразделения "КОРД". Им 29 и 20 лет. Они признались в содеянном и дали показания.

По информации правоохранителей, подозреваемые хотели заработать на продаже принадлежащего предпринимателю трактора. Сначала они надеялись выкупить технику у владельца дешевле и перепродать, даже нашли покупателя. Однако предприниматель отказался от продажи.

После этого они решили убить мужчину, а дальше действовать по предварительному плану. Пострадавшего ударили несколько раз металлическим предметом по голове, а когда тот потерял сознание – задушили. В дальнейшем завернули тело в одеяло и вывезли в лесополосу.

Сельхозтехнику подозреваемые еще в день убийства ее владельца вывезли эвакуатором в Сумскую область.

Следователи сообщили обоим мужчинам о подозрениях в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по корыстным мотивам (часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины) и незаконном завладении транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, во Львове задержан 90-летний мужчина, который во время конфликта убил свою 49-летнюю невестку. Пенсионер несколько раз ударил женщину топором по голове.

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