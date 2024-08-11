Предприятие Минздрава заказало люксовый автомобиль за 2,7 миллиона

ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" 7 августа по результатам тендера заказало ООО "Эдем-Авто" автомобиль за 2,67 млн. грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

До октября поставят черный автомобиль Hyundai Staria в самой высокой комплектации Top с расширенным пакетом активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительным пакетом опций Bronze. Гарантийный срок будет составлять четыре года без ограничения пробега.

В такой комплектации полноприводный автомобиль 2024 года выпуска будет иметь шторки и фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, различные системы безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, систему кругового обзора, отделанный кожей руль с подогревом, переключение передач под рулем, многоцветную подсветку отделанного замшей салона, электропривод дверей салона, регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда, премиальную акустику и т.д.

Пакет опций Bronze касается отделки сидений кожей Nappa, дисков с напылением, радиатора, накладок и логотипа. Также дополнительно предусмотрены защита двигателя и радиатора, секретные гайки, коврики в салон и багажник, тонировка, набор автомобилиста, зимняя резина с услугой шиномонтажа, антикоррозионная обработка и бронирование пленкой.

Сейчас в автосалонах этот полноприводный микроавтобус в такой комплектации без дополнительного оборудования, вышеперечисленного, продается по 2,55 млн грн. Еще 31200 грн придется выложить за пакет опций Bronze. Итого это 2,58 млн грн за авто без дополнительного оборудования.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Официальный дилер Hyundai "Эдем-Авто" из села Софиевская Борщаговка Киевской области принадлежит киевлянам Ларисе и Юрию Побоченко. Директором фирмы является Александр Гулак.

Напомним, в Тернопольской области пяти работникам ТЦК объявили подозрение. Преступная группа брала взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.

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