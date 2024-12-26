Предприятие поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников: директор получил подозрение

Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов гривен.

Директору предприятия сообщили о подозрении из-за поставки 20 тысяч некачественных спальников военным.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Государственное бюро расследований (ДБР) при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщило о подозрении директору криворожского предприятия, которое в 2023 году поставило военным 20 тысяч спальных мешков ненадлежащего качества на сумму 30 миллионов гривен.

Экспертиза установила, что спальные мешки не отвечали техническим требованиям. В частности, ткань не соответствовала заявленным характеристикам, а также отсутствовали важные элементы – флисовая подкладка и слой специальной ткани, обеспечивающей герметичность. Поэтому спальники не могли использоваться по назначению.

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Военная часть подала иск в суд с требованием возместить штраф в 6 миллионов гривен и заменить мешки качественными. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В настоящее время продолжается следствие. ДБР также проверяет возможную причастность должностных лиц воинской части к этому правонарушению.

Напомним, что во Львовской области задержаны депутат областного совета и заместитель городского головы, подозреваемый в мошенничестве на тендерных закупках.