В Сумской области добывали кремний, который незаконно экспортировали в Россию, вероятно, для ракетостроения / Государственное бюро расследований

Предприятие российского олигарха Дерипаски поставляло из Украины в РФ компоненты для изготовления ракет

Предприятие российского олигарха Дерипаски поставляло из Украины в РФ компоненты для изготовления ракет

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Компоненты добывали в карьере Сумской области, после чего незаконно экспортировали в Россию.

Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния "санкционного" российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ДБР.

В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ДБР установили, что принадлежащий оффшорной компании российского олигарха Глуховский карьер кварцитов осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении в Сумской области.

В карьере в Сумской области изготавливали компоненты, которые могли использовать для изготовления ракет в РФ / Государственное бюро расследований

Продукция незаконно экспортировалась в Россию. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносились удары по мирным городам Украины.

"По результатам совместных действий ДБР и Офиса Генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав общества Олега Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств) и подготовлено соответствующее ходатайство", — говорится в сообщении.

Сейчас имущество передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

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