Предприятия будут отдавать работников в войска, а уклонистам блокировать счета: что изменится в мобилизации

Бронирование от мобилизации в Украине: новые изменения от Кабмина / © ТСН

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В Украине готовится масштабная реформа правил мобилизации и бронирования военнообязанных. 26 октября Кабинет министров обнародовал новые изменения правил бронирования. Даже предприятия оборонного и энергетического секторов утратили возможность автоматически бронировать всех военнообязанных работников.

ТСН. ua собрал все, что известно о новых изменениях в бронировании, кого они коснутся прежде всего, и за счет каких категорий граждан государство планирует пополнять войско в дальнейшем.

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Новый общественный договор уже к 1 декабря

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий пообещал дать до 1 декабря новый общественный договор по мобилизационным обязательствам. Об этом он сказал на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в понедельник в Киеве.

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Он заявил, что нужно отличать понятие самой критичности от экономических критериев бронирования.

«Это очень важно. Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов — это не одно и то же, что критичность предприятия. Это важно, это дает дополнительные поступления, но это не равно критичности. Критическое — это энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные сервисы, аптеки, продукты, логистика и так далее. Но есть предприятия, большое уже количество, туда попавшие в большей степени из-за заработной платы и отсутствия налоговых долгов. Поэтому отделяем критичность от экономики», — сказал премьер.

Он призвал предприятия, бизнес, экономический сектор: придумать совместно новую социальную модель, новый общественный договор о мобилизации.

«Договор, который одна сторона переписывает ежемесячно, а другая читает в телеграмме, — это не договор», — прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

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По его данным, теперь критическими могут быть только 13 отраслей.

«Образование, наука, услуги, медиа — вне списка, только по отдельным обращением через Центр (Координационный центр по организации бронирования — ред.)», — отметил Железняк.

Другая нардепка, Ирина Фриз считает, что изменения правил бронирования приводят к дисбалансу в подходах: для бизнеса — жесткие требования, а для чиновников — отсутствие какой-либо специальной ответственности за затягивание решений.

Бронирование уже ограничили: что предусматривает новое постановление Кабмина

23 октября Кабинет Министров принял постановление №1328, изменяющее действующий порядок бронирования военнообязанных. Вчера, 26 октября, текст документа обнародовали на Правительственном портале.

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Согласно новым правилам, для предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса предельный уровень бронирования был установлен на уровне 95%.

Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк выделила основные изменения:

Критичность пересмотрят. В течение 10 дней после вступления постановления в силу госорганы должны обновить критерии и проверить предприятия. Если критерий, по которому был предоставлен статус, исключат, статус отменят. Остальные решения будут действовать до истечения срока.

Для критически важных предприятий ОПК и энергетики лимит составит 95%. В рамках этого лимита обязательно будут бронировать всех военнообязанных, непосредственно вовлеченных в производство. Повысить предел смогут Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций нового Координационного центра.

Координационный центр по организации бронирования при Кабмине, который создает это постановление, будет давать рекомендации по критичности предприятий и увеличению бронирования более 50%. Решения будут приниматься уполномоченными госорганами.

После увеличения лимита на бронирование через Дію дадут 10 рабочих дней. Иначе решение о повышенном лимите утратит силу.

Работники с другими основаниями для отсрочки, в том числе многодетные родители и опекуны, будут учитываться при расчете квоты бронирования.

Ранее предоставленные Минобороны повышенные лимиты сохраняются в пределах срока критичности предприятия. Старые решения будут действовать максимум до 8 декабря 2026, а решения после 8 декабря 2025 также ограничены сроком, указанным в них.

После завершения действия повышенного лимита у руководителя будет пять рабочих дней, чтобы аннулировать предоставленные отсрочки через «Дію».

Систематические нарушения руководителем правил военного учета могут послужить основанием для отказа в рассмотрении увеличения лимита. В частности, два или более документально подтвержденных нарушений за последние 12 месяцев и/или привлечение руководителя к административной ответственности.

Для получения критичности устанавливают сроки: до семи рабочих дней на первоначальное рассмотрение документов, в календарный месяц на рекомендации Координационного центра и еще до трех рабочих дней на решение.

Бронирование для международных проектов и доноров: квота до 50% и лимит 7 человек

Как отмечает нардепка Василевская-Смаглюк, для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи квота бронирования должна составлять до 50% военнообязанных, вовлеченных в один проект, но максимум семь человек.

Более семи будет разрешать госсекретарь Кабмина с учетом рекомендаций Координационного центра в пределах квоты 50%.

Остаются ли в силе ранее принятые решения о критичности

Как поясняют в kadroland, постановление №1328 предусматривает, что решения об определении предприятий критически важными, действующими на дату вступления в силу, остаются в силе в течение срока, на который они приняты.

Однако есть исключение. Если определенный критерий для критичности исключат из перечня, а предприятие получило статус критичности именно по его основанию, решение об определении такого предприятия критически важным подлежит отмене.

«Ротации с бизнесом»: отдать людей в армию, чтобы сохранить бронь

Премьер Сергей Корецкий заявил, что один из предложенных механизмов предусматривает возможность стопроцентного бронирования работников предприятий при регулярном добровольном привлечении части персонала в армию.

По словам главы правительства, компании смогут получить полное бронирование персонала, если будут регулярно направлять часть работников на военную службу на добровольных началах.

В свою очередь работник будет знать, куда его направляют служить, на какую должность и на какой срок. За ним будут храниться рабочие места. Возможно, будут сохранять и заработную плату, как это было на предприятиях с мобилизованными работниками в первые месяцы полномасштабки.

Условия такого механизма должны совместно создать Министерство обороны, Министерство экономики и представители бизнеса.

В свою очередь народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка в комментарии «Апострофу» раскритиковал такую инициативу.

«Это как? Руководитель предприятия вызывает к себе 10 работников и говорит: „Вот ты завтра идешь в украинское войско, потому что эти девять останутся“. Завтра этот работник, наверное, уволит с работы. Или, возможно, наоборот, если среди этих людей есть кто-то, кто действительно хочет на этом этапе взять в руки оружие и защищать страну с оружием в руках, ну, то ему не нужно указание начальника или руководителя», — объяснил он.

Политолог Игорь Рейтерович также считает подобный шаг попыткой власти снять с себя ответственность за непопулярные решения. Эксперт отмечает, что это создаст серьезные морально-нравственные проблемы для бизнеса.

Так выглядит, что есть предприятие, на нем есть, например, 100 работников. Значит мы на 90 работников дадим броню, но 10 вы должны отправить в армию. …То есть такими действиями, я так понимаю, пытаются переложить ответственность конкретно на предприятие. Чтобы они сами на предприятии выбирали людей, которых нужно будет отправить по мобилизации. Определить, кто этими вопросами будет заниматься и так далее», — сказал Рейтерович.

«Бизнес зарабатывает на забронированных»

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что отдельные предприятия могут зарабатывать на бронировании работников от мобилизации. Он призвал ужесточить проверки компаний.

«У нас есть сигналы, что отдельные предприятия делают бизнес на забронированных… Например, если вы выпускаете условно два снаряда, у вас должно быть одно количество работников, а если 1000 снарядов по контрактам — совсем другое количество забронированных работников. Это все равно устанавливаются критерии. Для этого ни один совещательный орган, координационный центр вообще не нужен», — объясняет Федиенко.

Отмена отсрочок

Кроме бронирования, еще одно направление, вокруг которого в последнее время ведутся дискуссии во власти, — пересмотр оснований для получения отсрочки от мобилизации. Речь идет прежде всего о людях, получивших эти основания по тем или иным семейным причинам, а также соискателям образования.

В частности, премьер-министр Сергей Корецкий 19 октября объяснял необходимость пересмотра в связи с стремительным увеличением количества отсрочок. Власти хотят проверить, насколько обоснованно отдельные категории граждан получают возможность не проходить военную службу.

Отдельную дискуссию вызвало заявление народной депутатки Марьяны Безуглой, выступившей за радикальный пересмотр системы бронирования. На днях она призвала упразднить отсрочки для всех.

«Я считаю, что мы должны снять бронь со всех, в том числе с депутатов. Вообще изо всех», — добавила Безугла в комментарии Radio NV.

Детальнее о вероятности отмены отсрочок для студентов, многодетных родителей, лиц-попечителей за людьми с инвалидностью мы писали в этой статье.

Правительство пошло «самым легким путем»?

В то же время правительство критикуют, что оно пошло самым легким путем — хочет «выдернуть» мужчин, которые работали «в белую» вместо того, чтобы заставить уклоняющихся идти в армию, а СЗЧшников — вернуться на службу.

На это, в частности, обратил внимание военный Сергей Гнездилов, известный тем, что совершил публичное СЗЧ для привлечения внимания к срокам службы военных, а затем вернулся обратно в армию.

По его мнению, Кабмину нужно «в первую очередь заняться двумя миллионами уклонистов, которые не собирались обновлять свои данные в ТЦК, не работают официально и сидят по своим квартирам закрытые годами».

Он соглашается, что бронирование точно следует просматривать.

«Но вы просто снова делаете то, что вам проще и быстрее сделать: разбронировать определенное количество людей, и мобилизовать их, потому что о них есть все данные в системах. Самые злостные нарушители так и остаются непривлеченными к ответственности. Их преступление будет продолжаться. И сегодня это самый важный вопрос: что вы будете делать с ними. Если на него не найдется ответа, вы получите лишь снижение экономической активности, эффект от такой мобилизации будет минимальным, потому что вчерашние разбронированные будут повторять путь тех, кто прячется в своих квартирах уже пятый год», — предупредил Гнездилов.

По данным нардепа Руслана Горбенко, сейчас в Украине, по приблизительным подсчетам, 200-300 тысяч мужчин в СЗЧ и где-то 1,3-1,5 миллиона уклоняющихся от военной службы мужчин.

«Условно, мы говорим о примерно 500 тысячах СЗЧ и, возможно, миллионе ухилянтов, но точных цифр не знаем», — добавляет другой нардеп, Александр Федиенко.

Ограничения для уклонистов и СЗЧ все же будут

В интервью ВВС Корецкий анонсировал, что вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект о более суровом наказании за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части (СЗЧ).

«Статистика. Сегодня тех, кто имеет отсрочку больше, чем тех, кто служит. Сегодня скрывающихся существенно больше, чем тех, кто служит. Сегодня тех, кто забронирован, существенно больше, чем тех, кто служит», — добавил глава правительства.

«Во-первых, ни Кабинет министров, ни Министерство обороны не наделены Конституцией Украины полномочиями по усилению ответственности или применению каких-либо негативных аспектов к уклоняющимся от военной службы. Речь может идти исключительно о направлении соответствующих предложений в Верховную Раду, которая является субъектом законодательной инициативы. Мы от них ждем таких предложений. Я думаю, что в ближайшее время мы заслушаем представителей Министерства обороны и тогда сможем об этом что-то сообщить. Сейчас нет никакой информации, кроме той, которую они готовят для того. Чтобы парламент их поддержал», — сообщил в комментарии ТСН.ua представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В то же время несколько других парламентариев, также часто комментирующих изменения в мобилизационном законодательстве, на этот раз нам сообщили, что не исключено, что будут усилены ограничения, связанные с банковскими счетами, арестом имущества и лишением права управлять транспортом.

Кроме того, в юридических сообществах в Сети не исключают, что ограничения могут касаться выдачи паспортов, выдачи разрешений на пользование оружием и пользования услугами ЦНАП. К примеру, об ограничении в вопросе предоставления услуг ЦНАПами нарушителям недавно высказывался нардеп Александр Федиенко.

Украина мобилизует примерно 30 тысяч человек ежемесячно: сколько уже могли привлечь в армию

Одним из главных аргументов в пользу пересмотра бронирования и отсрочок остается потребность украинской армии в пополнении личного состава.

Точное количество мобилизованных изначально полномасштабного вторжения или за отдельные периоды власти не обнародуют. Поэтому оценить общие масштабы можно только по озвученным ежемесячным показателям.

В феврале 2025-го президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение предыдущего, 2024 года, Украина мобилизовала примерно 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, это были самые высокие темпы мобилизации за все время полномасштабной войны на тот момент.

В декабре 2025 года Федор Вениславский также подтвердил, что темпы мобилизации остаются примерно на таком уровне. По его словам, за последние полтора года Украина ежемесячно привлекала около 30 тысяч человек.

В августе этого года руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине ежемесячно нужно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек.

«Нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержки того, что есть», — рассказал Буданов.

Если взять за основу примерно 30 тысяч мобилизованных в месяц, получим такую ориентировочную картину: за 2024–2026 годы — около 960 000. Однако сразу подчеркиваем: это арифметическая оценка, а не официальная статистика.

Эти цифры не означают, что численность украинской армии увеличилась на количество военнослужащих. Необходимо учитывать увольнение со службы по разным причинам (например, по определенным законодательством семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, в том числе ранению), потере, переводу, СЗЧ и т.д.

Цифру в 30 тысяч мобилизованных украинцев ежемесячно в Сети связывали с печальной статистикой, которую озвучил в прошлом месяце премьер Польши Дональд Туск.

Отметим, что Туск заявил о 27 тысячах убитых и раненых украинских военных ежемесячно. Он утверждает, что получил эту информацию от «украинских партнеров».

«Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а именно реактивные дроны, наносят большие потери с украинской стороны. Наши партнеры из Украины сообщили мне, что в последнее время ежемесячно это 27 тысяч убитых и раненых. И это, конечно, к сожалению, в самом печальном смысле этого слова рекорды в этой войне», — сказал Туск.

Польский премьер предположил, что «с такой тенденцией зима в Украине действительно может быть катастрофической».

В то же время журналист и военный Юрий Бутусов заявил, что озвученные Туском ежемесячные потери ВСУ в 27 тысяч человек не соответствуют действительности.

«На самом деле потери совершенно другие и это гораздо меньшая цифра. Я связался с источниками в руководстве Сил обороны Украины и могу сказать, что реальные потери где-то как минимум втрое, а по некоторым периодам и в четыре раза меньше», — заявил Бутусов.

По словам журналиста, если бы такие цифры были правдивыми, «то в Украине некому было бы воевать».

«На самом деле потери составляют не более 30% того, что было сказано», — заверил Юрий Бутусов.

Официально украинская сторона заявление Туска не комментировала. Но президент Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявлял, что российская армия ежемесячно теряет около 43 тыс. военных убитыми и ранеными, из них 20-25 тысяч погибают.

По его словам, на каждого убитого украинца приходится от семи до десяти убитых россиян.

Напомним, что не столько с Координационным центром по вопросам бронирования, мы подробно разбирали в этой статье.

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