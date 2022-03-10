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Предприятия "Укроборонпрома" работают сверхурочно и нуждаются в специалистах: список вакансий

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Предприятия "Укроборонпрома" работают сверхурочно и нуждаются в специалистах: список вакансий

Укроборонпром

Предприятия "Укроборонпрома" обнародовали список вакансий.

Предприятия "Укроборонпрома" работают сверхурочно и в несколько смен для обеспечения украинских защитников вооружением и военной техникой. В этой связи возникла большая потребность в специалистах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного концерна.

Предприятия "Укроборонпрома" приглашают на работу специалистов, которые помогут работать над укреплением обороноспособности нашего государства. Работа будет оплачиваться.

Список профессий и специальностей:

  • Токарь
  • Фрезеровщик
  • Сварщик
  • Слесарь по монтажу вооружения
  • Слесарь по монтажу электрооборудования
  • Слесарь-электромонтажник
  • Слесарь по монтажу ходовой части
  • Слесарь сборщик боевых спец. машин
  • Слесарь механосборочных работ
  • Механик-водитель гусеничных машин
  • Водитель-испытатель
  • Испытатель вооружения
  • Шлифовщик
  • Радиомеханик
  • Инженер-конструктор (металлообработка)
  • Инженер-технолог (металлообработка)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт дизельных двигателей)
  • Слесарь-ремонтник (ремонт ракетно-артиллерийского вооружения)
  • Специалист по производству боеприпасов
  • Специалист по работе с ПЭВМ
  • Гальваник
  • Слесарь по ремонту оборудования и станков
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры изделий 9А330 ТОР
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РЛС П-18
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры РРВ-16
  • Специалист по эксплуатации и ремонту аппаратуры: техники РЭБ (Р-330; Р-378; СПН-30)
  • Специалист по ремонту грузовой автомобильной техники
  • Специалист по ремонту дизельных и бензиновых генераторов
  • Монтажник радиоаппаратуры
  • Авиационных техник по планеру и двигателям
  • Авиационный техник по приборам и электрооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию
  • Авиационный техник по радиооборудованию (по вооружению)
  • Испытатель баллонов
  • Вулканизаторщик
  • Дефективник авиационной техники
  • Электроэрозионист
  • Инженер – программист (по эксплуатации металлообрабатывающих станков с программным управлением)
  • Инженер технолог (АО, РЭО, АОз)
  • Инженер технолог (ЛиД)
  • Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
  • Монтажник радио и специального оборудования для летательных аппаратов
  • Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
  • Сборщик-клепальщик
  • Слесарь изготовления и доводки деталей летательных аппаратов
  • Слесарь по ремонту агрегатов
  • Слесарь по ремонту летательных аппаратов
  • Слесарь-испытатель
  • Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов
  • Слесарь-сборщик летательных аппаратов
  • Термист
  • Штамповщик

По всем вопросам писать на почты Nataliia.Butrina@ukroboronprom.com и Oleksandra.Savchuk@ukroboronprom.com, в письме просят указывать город и специальность.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о трофеях от российских оккупантов.

Напомним, что государственный концерн "Укроборонпром" готов оплатить премию в 1 миллион долларов за угнанный или трофейный самолет.

© ТСН.ua
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