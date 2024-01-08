Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Председатель — Андрей Ермак: Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях" безопасности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Председатель — Андрей Ермак: Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях" безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Также глава государства утвердил директивы для переговоров по "гарантиям безопасности". Эта часть распоряжения засекречена.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января подписал распоряжение №2/2024-рп о делегации Украины для участия в переговорах по наработке "гарантий безопасности".

Об этом говорится в документе на сайте Офиса президента.

Делегацию для участия в "переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины" возглавляет председатель ОП Андрей Ермак.

От Офиса президента в переговорах тоже примут участие?

  • заместители Ермака Роман Машовец и Игорь Жовква,
  • представители Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий и Виталий Мартынюк,
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • министр обороны Рустем Умеров,
  • первый заместитель Умерова Александр Павлюк,
  • заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
  • заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

МИД в делегации представляют заместитель министра Николай Точицкий и посол по особым поручениям Антон Кориневич.

Более того, в распоряжении присутствуют:

  • руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
  • глава СБУ Василий Малюк,
  • глава Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

Распоряжение Зеленского предусматривает, что Ермак как глава делегации по согласованию с МИДом может вносить изменения в ее состав и привлекать экспертов при необходимости.

Добавим, что на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 г. страны "Большой семерки" согласовали заявление о гарантиях безопасности для Украины. Следующий шаг – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
175
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация