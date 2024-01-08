Председатель — Андрей Ермак: Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях" безопасности

Также глава государства утвердил директивы для переговоров по "гарантиям безопасности". Эта часть распоряжения засекречена.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января подписал распоряжение №2/2024-рп о делегации Украины для участия в переговорах по наработке "гарантий безопасности".

Об этом говорится в документе на сайте Офиса президента.

Делегацию для участия в "переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины" возглавляет председатель ОП Андрей Ермак.

От Офиса президента в переговорах тоже примут участие?

заместители Ермака Роман Машовец и Игорь Жовква,

представители Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий и Виталий Мартынюк,

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

министр обороны Рустем Умеров,

первый заместитель Умерова Александр Павлюк,

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,

заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

МИД в делегации представляют заместитель министра Николай Точицкий и посол по особым поручениям Антон Кориневич.

Более того, в распоряжении присутствуют:

руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,

глава СБУ Василий Малюк,

глава Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

Распоряжение Зеленского предусматривает, что Ермак как глава делегации по согласованию с МИДом может вносить изменения в ее состав и привлекать экспертов при необходимости.

Добавим, что на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 г. страны "Большой семерки" согласовали заявление о гарантиях безопасности для Украины. Следующий шаг – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

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