Председатель — Андрей Ермак: Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях" безопасности

Также глава государства утвердил директивы для переговоров по "гарантиям безопасности". Эта часть распоряжения засекречена.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 января подписал распоряжение №2/2024-рп о делегации Украины для участия в переговорах по наработке "гарантий безопасности".
Об этом говорится в документе на сайте Офиса президента.
Делегацию для участия в "переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины" возглавляет председатель ОП Андрей Ермак.
От Офиса президента в переговорах тоже примут участие?
- заместители Ермака Роман Машовец и Игорь Жовква,
- представители Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий и Виталий Мартынюк,
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- министр обороны Рустем Умеров,
- первый заместитель Умерова Александр Павлюк,
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
- заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
МИД в делегации представляют заместитель министра Николай Точицкий и посол по особым поручениям Антон Кориневич.
Более того, в распоряжении присутствуют:
- руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
- глава СБУ Василий Малюк,
- глава Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.
Распоряжение Зеленского предусматривает, что Ермак как глава делегации по согласованию с МИДом может вносить изменения в ее состав и привлекать экспертов при необходимости.
Добавим, что на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 г. страны "Большой семерки" согласовали заявление о гарантиях безопасности для Украины. Следующий шаг – заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.
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