Председатель Комитета в Раде о финальном проекте о мобилизации: отдельные нормы получат существенные изменения

Вокруг скандального проекта о мобилизации продолжаются горячие дискуссии.
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны планируют принять финальное решение по законопроекту о мобилизации во вторник, 9 января. Отдельные нормы проекта претерпевают существенные изменения.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич на странице в фейсбуке.
По его словам, в Комитете третий день продолжаются активные дискуссии по законопроекту. Обсуждение проходит вместе с представителями ВСУ и Министерства обороны, в том числе в нем принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.
"Да, было горячо, резвые дискуссии, разные аргументы, иногда даже очень эмоционально. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены Комитета", — написал он.
"Сейчас главная задача найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей", — подчеркнул Завитневич.
Напомним, вицеспикер ВР Корниенко ответил, будут ли мобилизовать нардепов.
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