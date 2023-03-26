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"Председатель парламента Крыма" назвал одно из циничных условий завершения войны

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"Председатель парламента Крыма" назвал одно из циничных условий завершения войны

Фото: YouTube

Смешно, но Владимир Константинов верит в победу России.

"Председатель оккупационного парламента" Крыма Владимир Константинов цинично заявил, что одним из условий завершения так называемой "спецоперации" является взятие Россией полного контроля над Одессой.

Об этом он сказал во время разговора с пропагандистами.

Так, Константинов заявил, что ему безразлично, будет ли Одесса иметь российский статус, или нейтральный. Для него важно, чтобы он был в составе Российской Федерации. Более того, он добавил, что Украина должна потерять "свои агрессивные возможности", имея в виду демилитаризацию.

Также в разговоре с пропагандистами он снова говорил кремлевские нарративы о "нацистах и призвал полностью их уничтожить".

"Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, использующего Запад, – это временное явление", – отметил он.

Напомним, в Кремле ищут замену Путину. Эксперты назвали главных кандидатов.

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Дата публикации
Просмотры
809
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