"Председатель оккупационного парламента" Крыма Владимир Константинов цинично заявил, что одним из условий завершения так называемой "спецоперации" является взятие Россией полного контроля над Одессой.

Об этом он сказал во время разговора с пропагандистами.

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Так, Константинов заявил, что ему безразлично, будет ли Одесса иметь российский статус, или нейтральный. Для него важно, чтобы он был в составе Российской Федерации. Более того, он добавил, что Украина должна потерять "свои агрессивные возможности", имея в виду демилитаризацию.

Также в разговоре с пропагандистами он снова говорил кремлевские нарративы о "нацистах и призвал полностью их уничтожить".

"Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, использующего Запад, – это временное явление", – отметил он.

Напомним, в Кремле ищут замену Путину. Эксперты назвали главных кандидатов.

Глобальная проблема: паутина Путина

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