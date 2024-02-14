Председатель Рады сообщил о сроках рассмотрения мобилизационного законопроекта

У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением для того, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки в мобилизационный законопроект. При этом в документе должны быть сохранены главные принципы - защиты Украины и справедливости.



Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сейчас ведется большая дискуссия, в частности, я собирал отдельно лидеров фракций и групп, мы уже высказывали те или иные пожелания к законопроекту. Дальше он будет дорабатываться в комитете", — сказал спикер парламента.

По его словам, 21 февраля — это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект.

"Учитывая то, какой раскидистый коридор [для внесения] этих поправок, я думаю, что некоторое время нужно будет комитету на учет или неучет этих поправок", — добавил он.

При этом Руслан Стефанчук подчеркнул, что очень важно, чтобы в основе этого законопроекта остались основные принципы, которые на него возлагались.

“Первое - это вопрос сопротивления Украины, вопрос движения к нашей победе. И второе, это вопрос справедливости. Потому что как раз этот законопроект в своей идее должен быть направлен на то, чтобы царила справедливость", — подчеркнул он.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что принятие законопроекта о мобилизации в Украине планируется рассмотреть в начале марта.

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