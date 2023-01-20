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Председатель Ровенского облсовета обругал руководителя водоканала за освящение воды священником УПЦ МП

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2005
Время на прочтение
1 мин
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Председатель Ровенского облсовета обругал руководителя водоканала за освящение воды священником УПЦ МП

Фото: ТСН.ua

Глава Ровенского облсовета назвал инцидент "дикостью и бессмыслицей".

Председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш вызвал руководителя "Рівнеоблводоканал" Андрея Грухаля и отругал его за освящение воды священником УПЦ (МП) на Горбаковском водозаборе.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного совета.

Как отметили в областном совете, 19 января на Горбаковском водозаборе воду в резервуарах на насосных станциях освятил представитель Гощанского благочиния московского патриархата протоиерей Михаил Петров.

"Это дикость и бессмыслица! Во время, когда мы боремся с российскими террористами на фронте и на всех возможных политических площадках, происходит эта провокация! Цинизм!!! Церковь, которая благословляет россиян заливать кровью Украину одной рукой, другой святит здесь воду?!!" – прокомментировал ситуацию Карауш.

Он заверил, что разбирается и вскоре будут приняты кардинальные решения в отношении людей, организовавших освящение воды священником Московского патриархата.

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Дата публикации
Просмотры
2005
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