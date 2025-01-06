Председателя Государственной таможенной службы подозревают в недекларировании имущества более чем на 100 тысяч долларов

Чиновник в своих декларациях не указал немалый жилой дом и земельный участок под Киевом.

Чиновник в декларациях не указал немалый жилой дом и земельный участок под Киевом, на котором он расположен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении главному таможеннику Сергею Звягинцеву. Об этом сообщает САП.

Чиновник умышленно внес в декларацию недостоверные сведения. В рамках досудебного расследования удалось установить, что в декларациях за 2021-2023 годы Звягинцев не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельный участок под Киевом, на котором он расположен.

"Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. долл. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем было чиновник и его семья", – говорится в сообщении.

Действия должностного лица квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного Кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, командиру взвода 211-й понтонно-мостовой бригады, издевавшегося над подчиненными солдатами, сообщено о подозрении.

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