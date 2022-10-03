Председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, у которого обнаружили российское гражданство, не уволили

Богдана Львова с российским гражданством оставили в должности главы КГС.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

"Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд", — говорится в сообщении.

Во время тайного голосования 21 судья Верховного Суда проголосовал за увольнение, 18 были против. Для увольнения необходимо было набрать 22 голоса.

Приняли участие 39 человек из 40 присутствовавших. И хотя за увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения потребовался еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство работающих, а это 43 человека).

Напомним, СБУ подтвердила наличие российского паспорта у Львова.

Также Центр противодействия коррупции сообщает о создании петиции по Львову, которую инициировала военная Алина Михайлова.

Напомним, в освобожденном Волчанске Харьковской области задержан местный гауляйтер. Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным мэром города. Теперь изменнику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку его задержали правоохранители.

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