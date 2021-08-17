"Предстанут перед выбором": тернопольских учителей без вакцинации могут обязать еженедельно делать ПЦР-тест на COVID-19

"Предстанут перед выбором": тернопольских учителей без вакцинации могут обязать еженедельно делать ПЦР-тест на COVID-19

Чиновники ожидают, что с 1 сентября учителя активнее будут вакцинироваться от коронавируса.

В Тернопольской области невакцинированных учителей могут обязать еженедельно за личные деньги сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если регион перейдет из "зеленой" в любую другую зону карантина.

Об этом изданию ZAXID.NET рассказала главный санитарный врач Тернопольщины Ольга Чайчук.

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Она пояснила, что постоянное ПЦР-тестирование предусмотрено изменениями в постановление Кабмина. В частности, в случае усиления карантина, если в учебном заведении вакцинировано менее 80% учителей, то они будут вынуждены делать ПЦР-тестирование, чтобы преподавать в школе.

"Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины и изменениями к ней — еженедельно учителя будут сдавать ПЦР на деньги для того, чтобы проверять свое здоровье", — говорит Оксана Чайчук.

По словам начальника департамента образования Тернопольской ОГА Ольги Фомы, сейчас в области вакцинировано из 43 тысяч более 11 тысяч педагогических работников (26%). Чиновники ожидают, что с 1 сентября учителя активнее пойдут вакцинироваться.

"Педагоги предстанут перед выбором — или учимся нормально, или школы идут на дистанционное обучение. Ведь, согласно постановлению Кабинета министров и принятых изменений, если в областных и городских школах нет 80% вакцинированных учителей и если "зеленая" зона — то учимся, если "желтая" — это сразу внедряется дистанционное обучение. Это также будет касаться и первых классов", — добавила Ольга Хома.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если вакцинировано против коронавируса 80% педагогов. По состоянию на сейчас, например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольное и бесплатная.

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