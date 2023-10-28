Представили первую украинскую машину для разминирования: что о ней известно

Эта техника значительно поможет нашим специалистам очищать территории "сюрпризов", которые оставил враг.

В Украине презентовали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию. В дальнейшем речь идет о серийном производстве.

Об этом сообщает МВД Украины.

Подробности

Как отмечают в ведомстве, машина, разработанная в Харьковской области, получила сертификат соответствия. Это позволяет наладить ее серийное производство с целью дальнейшего использования для разминирования территорий.

"Техника проста в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Имеет автоматический пульт управления, гарантирующий безопасность пиротехников во время работ", – уверяют в МВД.

Пункт управления для машины по разминированию / Фото: МВС Украины в Telegram

Первая единица техники была предоставлена спасателям Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Напомним, украинский инженер испытывает новый подход к разминированию. Он оснастил сельскохозяйственный экскаватор вращающимися цепями для выкорчевывания неразорвавшихся боеприпасов.

Читайте также: