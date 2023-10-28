Представили первую украинскую машину для разминирования: что о ней известно

Эта техника значительно поможет нашим специалистам очищать территории "сюрпризов", которые оставил враг.
В Украине презентовали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию. В дальнейшем речь идет о серийном производстве.
Об этом сообщает МВД Украины.
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Как отмечают в ведомстве, машина, разработанная в Харьковской области, получила сертификат соответствия. Это позволяет наладить ее серийное производство с целью дальнейшего использования для разминирования территорий.
"Техника проста в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Имеет автоматический пульт управления, гарантирующий безопасность пиротехников во время работ", – уверяют в МВД.
Первая единица техники была предоставлена спасателям Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Напомним, украинский инженер испытывает новый подход к разминированию. Он оснастил сельскохозяйственный экскаватор вращающимися цепями для выкорчевывания неразорвавшихся боеприпасов.
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