Представился братом-близнецом: в Хмельницкой области задержали мужчину, находящегося в международном розыске

Кроме прочего, он подозревается в покушении на убийство.

В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который находился в международном розыске. Гражданин подозревается в ложном сообщении о террористическом акте, а также в покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Мужчина-иностранец скрывался от стражей порядка в Украине. В нашу страну он въехал благодаря документам своего брата-близнеца. Во время обысков у него дома стражи порядка нашли и отправили на экспертизу документы на имя задержанного и на имя его брата.

"По факту присвоения документов открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 357 УК Украины. "Умник" задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается оформление процессуальных документов", — подчеркнули в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

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