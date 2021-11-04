Представился братом-близнецом: в Хмельницкой области задержали мужчину, находящегося в международном розыске

Кроме прочего, он подозревается в покушении на убийство.
В Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который находился в международном розыске. Гражданин подозревается в ложном сообщении о террористическом акте, а также в покушении на убийство.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.
Мужчина-иностранец скрывался от стражей порядка в Украине. В нашу страну он въехал благодаря документам своего брата-близнеца. Во время обысков у него дома стражи порядка нашли и отправили на экспертизу документы на имя задержанного и на имя его брата.
"По факту присвоения документов открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 357 УК Украины. "Умник" задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается оформление процессуальных документов", — подчеркнули в пресс-службе Департамента уголовного розыска.
Читайте также:
- Соседи умершей 8-летней девочки в Луцке рассказали о поведении ее матери.
- В центре Киева дотла сгорела пиццерия Mammamia.
- Министры не пришли в Совет на рассмотрение собственных отставок.