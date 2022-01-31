Представился сыном: в Волынской области мужчина избил пенсионерку и украл у нее 10 тысяч долларов

Представился сыном: в Волынской области мужчина избил пенсионерку и украл у нее 10 тысяч долларов

Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

В Волынской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки. У старушки он украл 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

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Как стало известно, мужчина позвонил 65-летней пенсионерке и представился ее сынок. Преступник сказал, что попал в ДТП и ему необходимы деньги на лечение. После чего якобы передал трубку “доктору”.

Тот на вопросы женщины не отвечал, а лишь по кругу повторял информацию об аварии.

“Через некоторое время к пенсионерке пришел якобы знакомый врача, которому она должна была отдать денежные средства. Тот начал вырывать средства из рук потерпевшей, а затем бил кулаками по разным частям тела, после чего забрал сбережения и с места происшествия скрылся", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

В общей сложности, преступник украл 10 тысяч долларов. Однако впоследствии стражи порядка его задержали и сообщили ему о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (“Грабеж”) УК Украины. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

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