Представитель ОК "Юг" рассказала, пострадали ли позиции ВСУ из-за подрыва Каховской ГЭС

Силы обороны отдавали себе отчет, что российские захватчики могут взорвать Каховскую ГЭС.

Позиции украинских военных на берегу Днепра в месте затопления практически не пострадали из-за того, что правый берег реки выше левого.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк

Она заявила, что Силы обороны сознавали, что русские. Захватчики могут взорвать Каховскую ГЭС, потому были готовы к такому сценарию.

"Мы осознавали вероятное развитие таких событий, и именно поэтому сейчас Силы обороны приобщены, в частности, и к спасательным операциям по эвакуации людей. Фактически наши позиции не пострадали, потому что мы понимали, как будет разливаться Днепр. Учитывая, что правый берег выше левого, жаль нашим позициям – минимальный", – отметила она.

Гуменюк отметила, что больше всего из-за подтопления пострадал левый берег Днепра, в том числе в том месте, где расположена первая линия обороны российских захватчиков.

Напомним, ранее политолог Игорь Рейтерович заявил, что взорвав Каховскую ГЭС, в Кремле передали всему миру сигнал, что они "готовы идти на столь крайние меры".

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что после того, как российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС, Украина ожидает помощи западного сообщества в принятии мер в отношении страны-террористки.

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