Представителей УПЦ МП выселили из собора на Тернопольщине: они устроили провокацию с детьми

По словам местных, представители УПЦ МП хорошо знали о выселении, ведь раньше времени забрали свои вещи. Но оставили студенток для "картинки" о "притеснениях".

В Кременце Тернопольской области государственная исполнительная служба вместе с правоохранителями 30 ноября выселила представителей УПЦ МП из исторического Свято-Николаевского собора и комплекса сооружений возле него.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Заметим, что договор на аренду и использование помещения церковного комплекса завершился в феврале 2023 года. Несмотря на решение суда, Московский патриархат отказывался передать помещение Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику.

Кроме этого, на территории собора располагалось регентское училище УПЦ МП.

"Благодарю полицейских и сотрудников других правоохранительных структур за качественно выполненную профессиональную работу. Все мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства и без нарушений общественного порядка. Теперь можем утвердительно сказать, что Свято-Николаевский собор не только де-юре, но и де-факто передано в государственную собственность", – подытожил он.

Правоохранители на территории собора / Фото: Сергей Зюбаненко / Facebook

Очередная провокация УПЦ МП

Сегодня подконтрольные УПЦ МП интернет-ресурсы и другие пропагандистские издания подняли шум, что мол украинские власти без предупреждения выселяют студенток на мороз, якобы даже не позволив забрать вещи.

"Полицейские врывались прямо в кельи, где в это время спали воспитаницы, требовали собирать вещи и немедленно выходить на улицу", — уверяли подконтрольные УПЦ МП ресурсы

Это все сопровождалось многочисленными фото и видео, снятыми с "правильного" ракурса.

Выселение студенток регентского училища УПЦ МП/Фото СПЖ

Однако, как пишут в Сети, руководству монастыря и училища сообщили еще 1,5 месяца назад о выселении. Но они проигнорировали это. Кроме того, они игнорировали официальные предписания по освобождению помещений.

Священник ПЦУ из Кременца Владимир Бурак сообщил, что представители УПЦ МП хорошо знали о выселении, ведь заранее забрали свои вещи. А студенток они оставили специально для "хорошей" картинки о "притеснениях" пророссийских СМИ.

"Настоятеля и приход Министерство культуры предупредило, что продлевать договор пользования не будут. Приход подал в суд. Все суды проиграли. Им дали предписание на освобождение помещений, которое в законный срок они не выполнили, поэтому получили и уплатили штраф. Также им было снова дано предписание и дано время на выселение. Его они тоже не выполнили. После этого, согласно закону, происходит принудительное выселение. Что и вышло. Все согласно закону.

Дети (студенты) не бездомные. Они не были приписаны к соответствующим помещениям. Поэтому упреки правоохранителям о нарушении прав детей неправомерны.

К тому, что придется покинуть храм, священники были готовы. Все свои вещи они забрали: ризы, принадлежности, другую утварь храма, личные вещи... А детей оставили умышленно, – для картинки. Не хорошо прикрываться детьми. Это стиль московских оккупантов", – отметил Бурак.

Полиция действовала в рамках закона

Как отметил глава Нацполиции Тернопольщины Зюбаненко, студентов и преподавателей регентского училища УПЦ МП перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить обучение.

В комментарии "Суспільному" он добавил, что во время выселения правоохранители вызвали педагогов, родителей и дали возможность уехать и собрать свои вещи.

"Все было цивилизованно. Никого ни к чему не принуждали, никто физическую силу не применял. Пообщались, предоставили автотранспорт, помещения, куда переехали люди", — подчеркнул глава Нацполиции региона.

В каком состоянии помещение собора

Директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин в комментарии ZAXID.NET сообщил, что после пользования собором священниками УПЦ МП есть поврежденное имущество, имеющее историческую и культурную ценность.

"В соборе есть поврежденные фрески, есть трещины, отшелушивание, предметы искусства тоже повреждены. Ведь не соблюдался температурный и влажностный режим. В храме хранятся предметы искусства 18-19 веков, имеющие высокую художественную ценность. Они нуждаются в реставрации и консервации", — говорит. Ильчишин.

Что известно о соборе

Николаевский собор (Францисканский монастырь) в Кременце был основан в 1606 луцким католическим епископом Марцином Шишковским.

В 1832 году после подавления польского восстания по указу российских имперских властей Францисканский монастырь закрыли. Его территорию и сооружения получила РПЦ. Костел переосвятили в Николаевский православный собор.

Напомним, что сегодня, 30 ноября, СБУ устроила обыски в Почаевской лавре. Обыски проходили в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

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