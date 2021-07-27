Представители Беларуси и Украины собрались, чтобы четко разграничить границу между странами

Представители Беларуси и Украины собрались, чтобы четко разграничить границу между странами

Делегации двух стран наметили направления дальнейшей работы до конца 2021 года.

В Беларуси состоялось заседание по вопросам демаркации белорусско-украинской границы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"С 20 по 22 июля в г. Гомель состоялось 24 заседание Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии... Возглавил украинскую делегацию Представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Сергей Бороденков", — говорится в сообщении.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы выполнения демаркационных работ на украинском-белорусском участке государственной границы.

Также на встрече было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (исключая р. Днепр и р. Сож).

Напомним, в Евросоюзе заговорили о возможности приостановления визового режима с Беларусью. Все из-за нашествия нелегальных мигрантов, которых беларусы пропускают через границы в Литву и Польшу.

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