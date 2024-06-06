Представители областных ТЦК не явились на заседание ВСК в ВР: выглядит как скоординированные действия "сверху" – Фриз

Сегодня, 5 июня, состоялось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны, ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими. Представители областных ТЦК на него не явились.

Об этом написала народный депутат Ирина Фриз.

По словам политики, каждый день в новостях все больше новостей о правонарушениях со стороны представителей ТЦК и СП, интернет переполнен видеозаписями с "упаковкой" в "бусики" лицами в военной форме. К сожалению, зафиксированы нередкие случаи смертей или увечья военнообязанных в ТЦК и СП.

"И в это же самое время, в нарушение действующего законодательства, несмотря на предварительное и заблаговременное приглашение в формате или видеоконференции, или личного присутствия – ВСЕ главы областных ТЦК и СП не присоединились к участию в расследовании правонарушений, в том числе в их подразделениях", – написала Фриз.

ВСК завершила свое заседание так и не начав его, в связи с отсутствием лиц, которые должны были быть заслушаны.

"Причины неявки – неизвестны, но выглядят как скоординированные "сверху" действия", – считает народный депутат.

Она добавила, что до сведения представителя Министерства обороны было доведено решение ВСК, о том, что если на следующее заседание председателя областных ТЦК и СП не явятся, то будет направлено коллективное депутатское обращение в ГБР по поводу препятствования депутатской деятельности по ст. 351 УКУ и обращение в Национальную полицию о принудительном доставлении данных лиц на заседание ВСК.

Напомним, в соцсетях появляется немало роликов, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними. Следует понимать, что значительная часть этого контента создана враждебными подразделениями информационных операций.

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