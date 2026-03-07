Пентагон / © Associated Press

Реклама

Представители Пентагона, которые отвечают за разработку и закупку новых средств противодействия дронам, прибыли на прошлой неделе в Украину. Этот визит, который состоялся на фоне военной операции США в Иране, широко не афишировался.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Участниками тайной миссии были бригадный генерал Мэтт Росс и несколько членов подразделения Joint Interagency Task Force 401.

Реклама

Цель визита — обсуждение сотрудничества с Украиной в сфере противодронных технологий и использование боевого опыта в уничтожении иранских дронов-камикадзе Shahed, который украинцы получили во время войны, начатой страной-агрессором Россией.

Как отмечает издание, Киев разработал эффективные методы сбивания ударных беспилотников с помощью зенитных орудий, пулеметов на грузовиках, дешевых ракет и быстрых дронов-перехватчиков, способных уничтожать Shahed.

Тем временем США и страны Персидского залива для противодействия иранским дронам используют ракеты-перехватчики Patriot, стоимость которых в разы превышает стоимость дешевых беспилотников.

Представители Украины подтвердили, что интерес к их технологиям проявляют не только США, но и несколько арабских стран, которые пострадали от атак иранских дронов в Персидском заливе.

Реклама

Обсуждаемые возможности предусматривают поставки украинских перехватчиков дронов и обмен опытом в сфере БПЛА.

Рычаги влияния на Трампа

Собеседник издания, близкий к команде президента по национальной безопасности, признал, что Зеленский имеет «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, и что будет разумным для него воспользоваться этим моментом.

При этом он отметил, что Зеленскому нужно будет сделать свои запросы управляемыми. «Он хочет больше ракет для систем Patriot, поэтому, возможно, он сможет заставить [США] ускорить некоторые запросы», — заметил неназванный чиновник.

Как отмечает Politico, Украина, которая остро нуждается в ракетах и деньгах, теперь, похоже, имеет еще одну возможность показать Трампу, что она является более надежным партнером, чем Россия.

Реклама

Напомним, ранее в сюжете телеканала Fox News, в котором говорилось о военной операции США в Иране, украинские дроны-перехватчики выдали за новейшие американские технологии.