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Представительство Европейского союза возобновило работу в Киеве: фото

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Представительство Европейского союза возобновило работу в Киеве: фото

В Киеве подняли флаг ЕС.

Представительство Европейского союза в понедельник, 11 апреля, сообщило о возобновлении своей работы в столице Украины.

Об этом говорится в сообщении Twitter.

"ЕС вернулся в Киев", — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянские дипломаты вернутся в Киев уже после Пасхи.

Также все сотрудники посольства Турции, которые перед началом российского вторжения выехали в Черновцы, вернулись в Киев и выполняют свою дипломатическую работу.

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