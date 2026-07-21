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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Представления о бронировании могут быть приостановлены: Forbes узнал о жестких проверках

По данным СМИ, Кабмин создаст спецштаб с представителями СБУ и Минобороны для проверки бронирования работников

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Кабмин создаст спецштаб для ревизии бронирований - Forbes

Кабмин создаст спецштаб для ревизии бронирований — Forbes / © ТСН

Кабинет министров готовит изменения к процедуре определения предприятий критически важными и бронированием работников от мобилизации.

Об этом сообщает Forbes.ua.

По данным издания, в ближайшее время в Украине планируется создать специальный Координационный штаб, который будет проверять предприятия на соответствие критериям критичности. В него должны войти представители Минэкономики, Генштаба, СБУ и Минобороны.

Отмечается, что Координационный штаб будет формировать рекомендации для Областных военных администраций и профильных министерств по бронированию.

С середины июля Минэкономики уже проводит встречи с бизнесом по поводу возможных изменений в процесс признания критичности предприятий и бронирования сотрудников. Обсуждается, что проверку будут проходить и компании, уже имеющие статус критически важных. При проверке бронирование может быть приостановлено.

Источники издания утверждают, что соответствующее постановление правительство должно было принять еще на прошлой неделе, но решение было перенесено из-за смены правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Украине могут временно заблокировать услугу электронного бронирования работников в приложении «Дія» ориентировочно до 1 сентября.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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