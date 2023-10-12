Представлялись "антикоррупционерами": в Винницкой области мошенники продавали должность ректора одного из университетов

Во время реализации сделки один из подозреваемых представлялся руководителем так называемого "обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области".

В Украине задержали фейковых "антикоррупционеров", которые продавали должность ректора одного из Винницких университетов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители задержали двух мошенников, которые пытались выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких заведений высшего образования.

“За 50 тысяч американских долларов они обещали кандидату помочь с назначением на руководящий пост в этом университете. Во время разговора с потерпевшим фигуранты представлялись должностными лицами "антикоррупционных органов". Для решения вопроса мошенники уверяли, что якобы привлекут свои связи в высших органах власти. Правоохранители задержали одного из злоумышленников при получении им первой части "оговоренной" суммы в размере 20 тысяч долларов США. Затем был задержан его сообщник”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что во время реализации сделки один из подозреваемых представлялся руководителем так называемого "обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области". Другой – главой вымышленного ”антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины”. В то же время, никакого отношения к работе антикоррупционных органов или украинского парламента они не имеют.

“Сейчас задержанным доложено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, – добавили в СБУ.

Напомним, что Буданов рассказал, как гибель Пригожина повлияла на "вагнеровцев" в Украине.

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