Представлялись работниками банка: штурмом в Николаеве полицейские прекратили работу подпольного колл-центра

Колл-центр работал в одном из офисных центров в самом центре города.

Штурмом в Николаеве полицейские со спецназовцами прекратили работу колл-центра, где операторы выманивали у граждан данные банковских карточек и затем снимали с их счетов все средства.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что на момент штурма в офисе было 30 работников. Их задачей было звонить людям, представляться работниками банка и, используя психологическую манипуляцию, которой их специально учили, выманивали личные данные банковских карточек. После этого мгновенно выводили из них деньги.

Организовала бизнес жительница другого региона с помощью двух николаевцев. Полиция изъяла из мошеннического колл-центра более 100 компьютеров, три десятка телефонов и бухгалтерию. Сейчас устанавливают количество обманутых людей. И предупреждают — как не стать жертвами мошенников.

"Ни при каких условиях не раскрывайте таких реквизитов своих карт — это банковский смс пароль, дату выдачи карты и CVV-код. Как защитить — прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее отделение. Не выполнять в банкомате или терминале никаких операций, которые вам поступают по телефону", — отметила Анна Забелина, начальница отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители прекратили деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве. Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн. вкладчиков.

Новости Украины: штурмом в Николаеве полицейские прекратили работу колл-центра

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