"Представьте это над собственным городом": Зеленский призвал усилить ПВО Украины до 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к аудитории во время сессии Мюнхенской конференции по безопасности / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отправила 6000 ударных беспилотников против Украины только в январе.

Об этом глава государства сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, «большинство из них были беспилотниками Shahed», а также 150 российских ракет и более 5000 КАБ.

«Так происходит каждый месяц, представьте себе это над вашим собственным городом. Разрушенные улицы, разрушенные дома, школы… это повседневная жизнь в Украине, конечно, из-за России в течение четырех долгих лет», — продолжил Зеленский.

Президент сказал, что каждую ночь силы ПВО сталкиваются с не менее сотней «Шахедов», иногда 400-500. Он заверил, что 90% Шахедов силы ПВО сбивают.

«Мы используем разные типы перехватчиков. Вместе с нашими партнерами мы производим больше и больше их, и мы достигнем момента, когда мы произведем достаточно, чтобы сделать „Шахеды“ незначительными для России. Но ключевые слова здесь — вместе с партнерами», — выразил надежду глава государства.

Также он призвал западных партнеров предоставить Украине ракеты в системы ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам Зеленского, в настоящее время союзники работают над планом энергетической поддержки и поставок ракет для усиления Украины, который должен быть готов к 24 февраля.

Напомним, в Мюнхене Зеленский таож сказал, что Россия теряет в среднем 156 солдат за каждый километр территории Украины.