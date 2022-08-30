Предстоит активная деоккупация: у Зеленского заявили, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже приступила к подготовке эвакуационных маршрутов для жителей аннексированного Крыма, кто захочет покинуть полуостров на время активной деоккупации.

До этого времени Подоляк призывает украинцев держаться подальше от военных объектов и в случае опасности идти в укрытие.

Об этом советник руководителя ОП написал в твиттере.

"Понятно, что для украинской жизни граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", — говорится. в его сообщении.

Напомним, в торговом центре оккупированного Севастополя прозвучал украинский гимн, раздававшийся в эфире местного "Радио Крым". В местных телеграмм-канале сообщалось, что гимн Украины звучал несколько минут.

Тезисы Зеленского на Крымской платформе

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