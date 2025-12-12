Предстоятель ПЦУ помог собрать на нужды ВСУ 4 млн грн

Митрополит Епифаний с копией Томоса об автокефалии ПЦУ

Реклама

Митрополит Епифаний, предстоятель Православной церкви Украины, прибыл в Ивано-Франковск, чтобы поддержать юбилейный Х благотворительный аукцион. Всего при его содействии удалось собрать 4 млн грн в поддержку защитников Украины.

Об этом сообщили в ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ передал для сбора средств уникальную икону святителя Николая Чудотворца, которая была реализована на аукционе за 1 млн грн.

Реклама

Вторым знаком поддержки стала историческая фотография со Вселенским патриархом Варфоломеем, сделанная во время его визита в Киев 24 августа 2021 года.

Подписи обоих архиереев Православной церкви превратили ее в бесценный символ духовной независимости Украины. Эту фотографию на аукционе во Львове приобрели также за миллион гривен.

Кроме того, копия Томоса об автокефалии ПЦУ, подписанная митрополитом Епифанием, была передана волонтерам «Пташки Победы» и приобретена также на аукционе во Львове за 2 млн грн.

Таким образом всего за неделю удалось собрать 4 миллиона гривен, которые пойдут на поддержку ВСУ.

Реклама

В ПЦУ отметили, что митрополит Епифаний постоянно поддерживает украинских воинов как духовно, так и своими действиями.

Напомним, во время российской воздушной атаки на Полтаву пострадал Свято-Николаевский храм Православной церкви Украины. Взрывной волной выбило часть окон и повредило трапезную.