Предупредили ли США Украину о баллистическом ударе: ответ Воздушных сил

Предупредили ли США Украину о баллистическом ударе / © ТСН

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Украинские радиолокационные системы способны самостоятельно фиксировать баллистические цели, даже если от международных партнеров не поступало предварительно уведомление. Какая ситуация сложилась в ходе сегодняшнего российского ракетного удара и предупреждали ли Украину партнеры из США об угрозе.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Предупредили ли США Украину о баллистическом ударе сегодня ночью

По словам Игната, во время вражеского удара ориентировочно в 23:00 18 октября украинское ПВО собственными силами обнаружило баллистику без предупреждения от союзников.

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«Наши специалисты, которые работают вместе с нашими американскими партнерами, выясняют причины, в чем именно причина, что информация не поступила», — добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что уже во время следующей волны угрозы — примерно в три часа ночи — уведомление от партнеров поступило. Впрочем, специфика баллистического вооружения оставляет минимум времени для реагирования.

В таких условиях задержка между обнаружением и непосредственными прилетами критически мала, из-за чего в некоторых уголках Киева сигнал воздушной тревоги звучал фактически одновременно со взрывами или даже после них.

«Если у нас заранее есть эта информация, за несколько минут, за 5, — то, конечно, это хорошо. А иногда она есть очень поздно».

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У украинских военных есть все необходимые технические возможности для того, чтобы замечать вражеские ракеты собственными силами. В то же время, Игнат призвал украинцев не игнорировать опасность и использовать несколько альтернативных каналов оповещения, поскольку риск повторных скоростных ударов остается высоким.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: НАЖИВО ИЗ КИЕВА из ЭПИЦЕНТРА ПРИЛЕТА БАЛИСТИКИ! Игнат шокировал подробностями удара

Последствия массированной атаки на Украину 19 октября

В ночь на 19 октября и утром российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также 269 БпЛА разных типов. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении или подавлении 247 воздушных целей — 4 ракет и 243 дронов. Попадания зафиксированы на 25 локациях, еще на 8 объектах упали обломки.

В Киеве в результате баллистического удара повреждена гражданская инфраструктура в трех районах. В Деснянском районе разрушен фасад трехэтажного нежилого здания и поврежден медцентр, где погибла 21-летняя девушка. В Соломенском и Днепровском районах обломки попали в нежилую застройку и жилую 25-этажку, где получили ранения три человека. Также обломки повредили колеи и кабельную сеть наземной инфраструктуры метро на левом берегу, из-за чего движение по красной линии ограничили до станции «Дарница».

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В Киевской области под удар попали Бучанский и Вышгородский районы. В Ирпене баллистические ракеты попали в жилищный сектор и промзону: ранения получили 6 гражданских, из которых 3 детей, еще 3 человека считаются пропавшими без вести под завалами. Разрушены и повреждены 11 частных домов, многоэтажки, складские помещения и автомобили. Из-за последствий обстрела учебу в учебных заведениях Ирпеня перевели в онлайн-формат.

В Днепре силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над областью, но в результате попаданий разрушены 3 частных дома и повреждены еще по меньшей мере 3 дома и местная инфраструктура. Госпитализирована 84-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

В Ровенской области из-за атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры, ранения получили две женщины. Обстрелы повлекли за собой серьезные проблемы с электроснабжением и массовые обесточивания в регионе, больше всего — в Ровенском районе.

Во Львовской области утром ПВО уничтожило вражеский беспилотник вблизи областного центра. Его обломки упали на частную территорию в селе Зубра Львовского района, повредив 6 жилых домов и 6 автомобилей.

Также россияне нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по поселку Кушугум Запорожской области. В результате атаки погиб 57-летний мужчина, повреждения получили расположенные рядом частные дома.

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