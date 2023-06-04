Предупредили о контрнаступлении: в Крыму хакеры взломали российские каналы (видео)

Ряд крымских кабельных операторов, подконтрольных захватчикам, были взломаны.
В оккупированном Крыму неизвестные хакеры взломали российские каналы. Вместо российских пропагандистских сюжетов жители Крыма и оккупанты могли увидеть ролик о предстоящем контрнаступлении украинских сил.
Об этом передает Госпогранслужба Украины.
"Несколько кабельных операторов в Крыму отключают сигнал из-за того, что добрые люди хакнули ТВ трансляции", – говорится в сообщении.
Так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков признал, что ряд крымских кабельных операторов, подконтрольных захватчикам, были взломаны.
"Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме", – сообщил он.
Жителям оккупированного Крыма показали видеоролики о запланированном контрнаступлении ВСУ, опубликованном сегодня заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, в котором призывают сохранять тишину.
Ранее сообщалось, что в Крыму на вражеских радиостанциях включили обращение Буданова.
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