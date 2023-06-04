Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Предупредили о контрнаступлении: в Крыму хакеры взломали российские каналы (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4109
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Предупредили о контрнаступлении: в Крыму хакеры взломали российские каналы (видео)

Крымчанам рассказали, что о начале контрнаступления никто не будет объявлять / Фото: скриншот с видео

Ряд крымских кабельных операторов, подконтрольных захватчикам, были взломаны.

В оккупированном Крыму неизвестные хакеры взломали российские каналы. Вместо российских пропагандистских сюжетов жители Крыма и оккупанты могли увидеть ролик о предстоящем контрнаступлении украинских сил.

Об этом передает Госпогранслужба Украины.

"Несколько кабельных операторов в Крыму отключают сигнал из-за того, что добрые люди хакнули ТВ трансляции", – говорится в сообщении.

Так называемый "советник" главы оккупантов Крыма Олег Крючков признал, что ряд крымских кабельных операторов, подконтрольных захватчикам, были взломаны.

"Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме", – сообщил он.

Жителям оккупированного Крыма показали видеоролики о запланированном контрнаступлении ВСУ, опубликованном сегодня заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, в котором призывают сохранять тишину.

В Крыму сломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ

В Крыму сломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4109
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация