Предупреждали о раздаче повесток: в Черкасской области к 5 годам приговорили двух администраторов Telegram-каналов

В Черкасской области осудили двух местных, которые в Telegram-канале распространяли информацию о местах раздачи повесток в области, чтобы помочь местным уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры доказали, что черкащане создали и администрировали несколько тематических Telegram-каналов. В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В суде мужчины признали свою вину и заверили, что не будут допускать в будущем противоправное поведение, направленное на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Приговором суда обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока.

Напомним, с 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы. Изменяется и система начисления выплат военным. Теперь будет четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения. Подробнее — в материале.

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