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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
295
Время на прочтение
1 мин

Предупреждение о покушении на Трампа и взрывах в РФ и на оккупированных территориях: главные новости ночи 10 июля 2026 года

Атака на Киев и взрывы в России: главные новости ночи 10 июля 2026 года

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 июля 2026 года:

  • Израиль предупредил США о новом вероятном заговоре Ирана о покушении на Трампа — WSJ Читать далее –>

  • Ильский НПЗ в Краснодарском крае оказался под атакой: местные сообщают о взрывах Читать далее –>

  • В оккупированной Керчи раздались громкие звуки: что известно Читать далее –>

  • В Мариуполе и Мелитополе сообщают о взрывах: у побережья заметили танкеры Читать далее –>

  • В Луганске раздались взрывы: возможно попадание по железной дороге Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
295
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