Предупреждение об угрозе новой кровавой волны войны и коллаборанты в Энергодаре: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 7 апреля:

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

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