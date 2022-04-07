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Предупреждение об угрозе новой кровавой волны войны и коллаборанты в Энергодаре: 5 главных новостей ночи

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Предупреждение об угрозе новой кровавой волны войны и коллаборанты в Энергодаре: 5 главных новостей ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 7 апреля:

  1. Президент Владимир Зеленский рассказал, что станет для России "разрешением начать новую кровавую волну на Донбассе". По его словам, Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если это не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны. Читать дальше –>
  2. Российские оккупанты начали создавать фейковые "органы власти" в Энергодаре Запорожской области. Так называемым "главой администрации" Энергодара избран главный коллаборант Андрей Шевчик — депутат горсовета от ОПЗЖ. Читать дальше –>
  3. Российские оккупанты блокируют все попытки прорваться в Мариуполь и более суток удерживали за решеткой делегацию Международного комитета Красного креста. Читать дальше –>
  4. В Украину прибыло 5 тыс. спутниковых терминалов Starlink Terminals в рамках партнерства с американской аэрокосмической компанией SpaceX. Читать дальше –>
  5. РосСМИ пишут, что около 60 псковских военных отказались повторно ехать в Украину. Читать дальше –>

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