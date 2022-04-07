Предупреждение об угрозе новой кровавой волны войны и коллаборанты в Энергодаре: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 7 апреля:
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что станет для России "разрешением начать новую кровавую волну на Донбассе". По его словам, Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если это не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны. Читать дальше –>
- Российские оккупанты начали создавать фейковые "органы власти" в Энергодаре Запорожской области. Так называемым "главой администрации" Энергодара избран главный коллаборант Андрей Шевчик — депутат горсовета от ОПЗЖ. Читать дальше –>
- Российские оккупанты блокируют все попытки прорваться в Мариуполь и более суток удерживали за решеткой делегацию Международного комитета Красного креста. Читать дальше –>
- В Украину прибыло 5 тыс. спутниковых терминалов Starlink Terminals в рамках партнерства с американской аэрокосмической компанией SpaceX. Читать дальше –>
- РосСМИ пишут, что около 60 псковских военных отказались повторно ехать в Украину. Читать дальше –>